نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفوة تتعاقد على مسلسل "فهد البطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة صفوة على مسلسل “ فهد البطل” للنجم أحمد العوضي ومن المقرر بدء التصوير قريبا، كما تعاقد الفنان عصام السقا على العمل

العمل انضم له أيضا عدد من الفنانين أبرزهم:'نسرين أمين، ميرنا نور الدين

قصة العمل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

آخر أعمال العوضي

وكان اخر اعمال احمد العوضي هو مسلسل حق عرب، درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.