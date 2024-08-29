محمد رضوان: انجذبت لـ "عمر أفندي" لفكرته المختلفة.. وهذا رأيي في الهجوم على فيلم "الملحد" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - أنا واستيفان روستي قدّمنا دور اليهودي بطرق مختلفة

نضارة "شلهوب" وتسريحة شعره من ابتكاري

لا أفضل السفر عبر الزمن وأتمني أن نأخذ من الماضي قيمه وأخلاقه

أبدأ تصوير "موضوع عائلي 3" في بداية سبتمبر

أشارك في فيلم "الشكوى 317 713" مع محمود حميدة

فيلم "الملحد" لا يدعوا إلى الإلحاد وأثق في اختيارات أحمد حاتم

بأداء استثنائي، قدم الفنان محمد رضوان شخصية الخواجة "شلهوب" بائع الذهب خلال فترة الأربعينيات في مسلسل "عمر أفندي" الذي يعرض حاليًا، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه من جديد بعد نجاحاته الأخيرة فى عدة أعمال أبرزها مسلسل "موضوع عائلي" بجزئيه.

في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، أكد الفنان محمد رضوان أنه يبحث عن الاختلاف في كل أدواره وهذا ما دفعه لتقديم دور "شلهوب"، كما كشف كواليس تحضيره للشخصية، وتحدث عن تعاونه مع النجم أحمد حاتم، ورأيه في الهجوم علي فيلم "الملحد"، كما تطرق إلى أعماله الفنية القادمة، وإلى نص الحوار كاملّا.

بدايًة.. ما الذي جذبك لتجسيد دور "شلهوب" في مسلسل "عمر أفندي"؟

أنا دائمًا أبحث عن الاختلاف في كل الأدوار التي أقدمها، وشخصية "شلهوب" في "عمر أفندي" أتاحت لي فرصة لتقديم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى أن سيناريست العمل مصطفي حمدي كاتب سيناريو جيد.

كيف كانت تجربة العمل مع الفنان أحمد حاتم؟

كانت تجربة ممتعة للغاية، فمسلسل "عمر أفندي" هو أول عمل يجمعني بأحمد حاتم، والكواليس بيننا كانت رائعة، وأحمد حاتم فنان محترم ومتواضع ولم نكن نشعر منه أنه نجم العمل.

وما رأيك في الهجوم الذي تعرض له فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم وقرار تأجيل عرضه؟

لا أعتقد أن منع أي عمل فني هو الحل الأمثل، الفيلم لا يدعوا إلى الإلحاد، وربما يحمل معانٍ أخرى غير تلك التي يراها البعض، ويجب أن نترك للجمهور حرية الإختيار والتقييم، ولم تتاح لي الفرصة للحديث مع أحمد حاتم عن هذا الفيلم، ولكنني أثق في اختياراته.

المشهد الذي جمع "شلهوب" بأولاده كان يؤكد أن اليهود عاشوا في مصر بأسماء مسلمين.. كيف كانت كواليس هذا المشهد؟

قمنا بتكرار تصوير هذا المشهد عدة مرات بسبب الضحك الذي كان يملأ موقع التصوير، أما عن مدى صحة القول بأن اليهود كانوا يعيشون في مصر بأسماء مسلمين، فهذا أمر تاريخي لا أستطيع تأكيده، ولكن بما أن السيناريست ذكره في المشهد، فمن المؤكد أن الكاتب قد بحث في الأمر وتأكد من صحة هذه المعلومة.

بعد تقديمك لدور "شلهوب"، كيف رأيت مقارنة الجمهور لهذا الدور بدور الفنان استيفان روستي في فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل"؟

نحن الإثنين قدّمنا دور اليهودي، ولكن بطرق مختلفة، استيفان روستي قدم شخصية يهودي في فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل" بشكل "كليشيه"، بينما حاولت أنا تقديم شخصية يهودي عادي يعيش بين المسلمين ويتعامل معهم يوميًا، وفي الماضي، كانت الشخصيات اليهودية تُقدم بطريقة معينة وبها "خُبث" اليهود.

كيف جاءت فكرة ارتداء "شلهوب" للنضارة في مسلسل "عمر أفندي"؟

النضارة التي ارتداها "شلهوب" لم تكن مجرد زينة، بل كانت أداة أساسية لشخصيته ويستخدمها كـ مُكبر، فهو يعمل في مجال الذهب ويتطلب عمله رؤية "الدمغات" المكتوبة بخط صغير على المعادن، لذلك، اقترحت أن يرتدي نضارة مكبرة تساعده في ذلك، ووافقت مصممة الأزياء على الفكرة بعد مناقشات بيننا، أما تسريحة الشعر، فهي من ابتكاري أيضًا.

لو أتيحت لك الفرصة للسفر عبر الزمن، فما هو العصر الذي تختاره؟

أفضل العصر الحالي بلا شك، أعمل في مجال أحبه وأقدم الأدوار التي أطمح إليها، التطور والتقدم الذي نشهده في العالم كله حاليًا يسير لصالح البشرية، ولكن أتمنى فقط أن نستلهم من الماضي قيمه وأخلاقه وتقاليده العريقة.

هل بدأت تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"؟

لم نبدأ التصوير بعد، ولكننا في مرحلة التحضير، ومن المقرر أن نبدأ التصوير في بداية شهر سبتمبر، وإن شاء الله سيكون الجزء الثالث ناجحًا.

ما هي أعمالك الفنية القادمة؟

أشارك في فيلم بعنوان "الشكوى 317 713"، وهو فيلم ذو قصة شيقة، والفيلم من بطولة الفنان محمود حميدة ومن تأليف وإخراج ياسر شفيعي.