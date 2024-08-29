تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي في مسلسل "السراب" مع خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "السراب" بطولة الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المضاع عبر إذاعة الراديو "9090".

وقالت "جيهان" عن مسلسل "السراب":"أنا خلصت تصوير مسلسل اسمه السراب مع أستاذ خالد النبوي ونجوم كتير جدا هيتعرض الكام يوم الجايين، في منتصف شهر سبتمبر المقبل إنشالله".

وأضافت عن تفاصيل شخصيتها في العمل، قائلة: "دوري أنا نكد النكد، دور في مشاعر كتير جدا ودراما كتير أوي، شخصية عدت بحاجات كتير أوي في حياتها، خليتها أن هي تبقى في مكان، كل الناس حاكمة عليها أن هي مش تمام، بس دة كان الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعيش بيها".

آخر اعمال جيهان الشماشرجي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان الشماشرجي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، جيهان الشماشرجي، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي