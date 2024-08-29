معتز التوني يتعاقد على فيلم جديد بطولة أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج معتز التوني عن احدث اعماله، وذلك خلال حلقته مع الإعلامي إبراهيم فايق في بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه على يوتيوب.

معتز التوني يتعاقد علي فيلم جديد لـ أمير كرارة

وقال معتز التوني: لدي حاليًا فيلم جديد مع أمير كرارة من نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية كذلك، وأرى أن صعوبته أنك محتاج تضحك بالأكشن وتفكر في مواقف تضحك بيها وأنك توظف الإثنين مع بعض.

حقيقة وجود جزء ثاني لـ فيلم إكس مراتي

سبق، كشف المخرج معتز التوني عن إمكانية وجود جزء ثاني من فيلم إكس مراتي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج أسرار النجوم، المذاع عبر نجوم إف إم، وقال: احنا سبنا النهاية مفتوحة، وأتمنى أن ينجح بشكل واسع مع الجمهور، كما أتمنى تقديم جزء ثان، والفكرة قوية ويمكن تقديمها في عمل جديد.

آخر أعمال معتز التوني

وكان آخر أعمال معتز التوني هو فيلم إكس مراتي من بطولة الفنان هشام ماجد، النجم محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، أوتاكا، خالد كمال، وعلي صبحي، مع ضيوف الشرف عماد رشاد وألفت إمام ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.

قصة فيلم إكس مراتي

ويدور في إطار أكشن كوميدي، ويتناول فيلم إكس مراتي، قصة الطبيب النفسي يوسف الذي يلعب دوره هشام ماجد، وهو متزوج من سحر التي تلعب دورها أمينة خليل وشهرتها سوستة، وتظهر صاحبة بيوتي سنتر خلال الفيلم، فيما يجسد محمد ممدوح شخصية طه الشهير بالعجوز وهو مجرم ورد سجون.

سر اختيار اسم إكس مراتي

وكشف معتز التوني علي سبب اختيار اسم إكس مراتي لفيلمه الاخير، وقال: " من أول يوم طرحنا الفكرة اختار المؤلفين اسم (إكس مراتي) وحاولنا تغييره كثيرًا ولكن كان صعبًا ولم نجد أفضل منه، الفيلم جعل نظرتي تتغير في أمور كثيرة، وغيرت مثلا كل الطاقم اللي معتاد أشتغل معهم، وتعلمت الكثير من الفيلم أني أجازف وأقدم مشاهد أفضل خصوصا أني معايا ممثلين رائعين ولو قدمنا مشاهد دراما أو كوميديا قوية سيقدمونها بجد".