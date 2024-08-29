بسبب كلبها.. دانا حمدان تنهار من البكاء

القاهرة - محمد ابراهيم - انهارت الفنانة دانا حمدان من البكاء خلال فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه متأثرة بعد أن علمت بوفاة كلبها.

سبب بكاء دانا حمدان

وقالت دانا حمدان: “مش عارفة أتكلم أقول إيه ولا عارفة أتلم على أعصابي، في واحدة كتبتلي أنها شافت هابي مع واحدة نقلت من كومباوند لكومباوند آخر، وأما حاولت اتواصل معاها قالتلي أن الكلب ده مات، بقالي 3 سنين بحاول أدور عليه، وكان نفسي أشوفه، وأطمن عليه لكن أنا عملت اللي عليا".

واضافت دانا: "مش عارفة أقول إيه، جاله مرض مميت للكلاب، ومش مسامحة الناس اللي خدته واستغنت عنه بصراحة، لأنه ما يستاهلش كان كلب جميل، وكان أحلى إخواته وكانت عينه ملونة وزي القمر، مفيش حاجة أقدر أعملها، أرجوكم لما تجيبوا كلاب ما يستاهلوش تعملوه فيهم كده، مش عارفة أعبر عن مشاعري من كتر ما أنا زعلانة".

آخر أعمال دانا حمدان

وكان آخر أعمال دانا حمدان مسلسل الطاووس، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021؛ دارت أحداثه حول كمال الأسطول محامٍ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره لأن يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب، ضم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

دانا حمدان في مسلسل حواديت الشانزليزيه

وايضا مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها.

دانا حمدان في مسلسل "مليكة"

كما شاركت في مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.