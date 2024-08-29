انت الأن تتابع خبر مخرج حياة الماعز يصدر بيانًا حول الفيلم ويكشف أمرًا هامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المخرج وكاتب السيناريو Blessy، مخرج الفيلم الأكثر إثارة للجدل "حياة الماعز" أو goatlife قبل أيام بيان يرد فيه على اتهامه بتشويه صورة "دولة أو شعب أو عرقية معينة"، وكذلك حصول فيلمه على تمويل من "طرف ثالث".



قال مخرج وكاتب سيناريو الفيلم في البيان:

* فيلم "حياة الماعز" أو "GoatLife" مقتبس من الرواية المليالمية (لغة ولاية كيرالا الهندية) الأكثر مبيعًا للكاتب السيد/ بنيامين والتي نُشرت قبل حوالي عشرين عامًا وتم ترجمتها إلى العديد من اللغات على مر السنين.

* حاول الفيلم بكل دقة تسليط الضوء على كرامة وشرف الروح الإنسانية، حتى في قلب الشخص القاسي. حاولنا تعزيز إيمان "نجيب" بالله مع مرور الأيام، وهو ما شعر به أولاً في صورة السيد إبراهيم قادري، الذي ساهم في نجاته بالصحراء، ثم الشخص العربي النبيل الغني وصل إليه في سيارته الـ"رولز رويس"، لإنقاذه من وضعه السيء، دون أن يعرف عقيدته أو دينه أو بلده الأصلي. حاولت أن أوصل هذه الرسالة باستمرار طوال الفيلم، ولم أقصد أبدًا إيذاء مشاعر أي فرد أو شعب أو دولة.

* حاول الفيلم بكل أمانة تصوير التعاطف والرحمة لدى الشعب العربي، من خلال شخصية الرجل الطيب، الذي لولاه لكان "نجيب" قد مات على الطريق، إذ أنقذ السيد "نجيب" وأخذه في سيارته الـ"رولز رويس" الرائعة والغالية، وقدم له الماء، وشجعه على النوم، وأخذه إلى مكان حيث يمكن أن ينال المساعدة ووسائل الراحة وطرق النجاة. كذلك في تقديم موظفي المطعم والأشخاص العاملين في مركز الاحتجاز ونقطة التفتيش ك نماذج للطف والرحمة والتعاطف.

* أنا شخصياً كمخرج الفيلم وكاتب النص (السيناريو) والمنتج بواسطة شركتي الخاصة "Visual Romance"، التي أنا المالك الوحيد والمساهم لها، مسؤول كامل في إنتاج هذا الفيلم، ولا يوجد أي نوع من الشراكة أو التدخل من قبل أي فرد أو شركة أخرى على الإطلاق.

* أرجو التعامل مع الفيلم باعتباره عملاً فنياً فقط. أصدرت هذا البيان بعد أن لاحظت أن هناك محاولات مختلفة لخلق اضطرابات اجتماعية، من خلال إدعاءات خاطئة أو بيان غير صادق لمحتوى الفيلم.

* أطلب من الجميع الامتناع عن أي محاولات لنسب أي شيء يتجاوز ما أردت تقديمه في هذا الفيلم، ككاتب سيناريو ومخرج ومنتج .