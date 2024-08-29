انت الأن تتابع خبر جيهان علامة تحتفل بزواج شقيقها وتنشر صورة لوالدتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة بعقد قران شقيقها، وشاركت الجمهور مجموعة من الصور لعائلتها .

وفي التفاصيل، أعلنت جيهان علامة أنّ شقيقها علي دخل القفص الذهبي فيما شاركت علامة وولداها لؤي وخالد مجموعة من الصور على "انستغرام" حيث ظهر العروسان وهما يرقصان.



كما نشرت علامة صورة لوالدتها لأوّل مرّة وهي برفقة شقيقها، وعلّقت عليها بالقول: "أمي وأخي".



وعلّق لؤي على صور خاله مع العروس قائلا: "خالي تزوّج، أحبكما" .