انت الأن تتابع خبر رشا بلال نجمة مسلسل العميل تتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة السورية رشا بلال ، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، في محاولة من الجمهور لمعرفة المزيد عن حياتها الشخصية وأدوراها، حيث استطاعت ومنذ بدء عرض الحلقات الأولى من مسلسل العميل أن تلفت الأنظار إليها .

وتلعب رشا بلال دور المحامية "خولة" في "مسلسل العميل 2024"، وتُعتبر شخصية “خولة” من الشخصيات المحورية في المسلسل، حيث تسهم بشكل كبير في تطورات الأحداث.

وتمكنت رشا بلال من تقديم شخصية “خولة” بشكل مقنع ومؤثر، إذ استطاعت أن تجسد شخصية المحامية الشابة التي تسعى لتحقيق أحلامها، وقد لاقى أدائها إشادة واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.



من هي الفنانة رشا بلال