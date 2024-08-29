في هذا الموعد.. تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تامر حسني، منذ قليل، عن موعد إنتهاء تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل إسم "ري ستارت"، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شارك "حسني" صورة له، وعلق عليه قائلا:" نهاركُم جميل بعون الله رايح أجيب آدم باشا من المدرسه وبعدها رايح التصوير يلا هانت إن شاء الله ده آخر أسبوع لتصوير فيلم ريستارت".

تفاصيل ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.





فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله