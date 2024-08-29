في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان مصطفى متولي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1949، ورحل عن عالمنا في 5 أغسطس عام 2000، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، وكان لديه بصمته الفنية الخاصة التي تركها في كثير من أعماله الفنية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية للفنان مصطفى متولي.

نبذة عن مصطفى متولي



ولد "متولي" في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1949 وتعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلًا، وتمكن من إيجاد موقع مميز له، أثناء دراسته ظهرت موهبته في التمثيل إذ عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة، من أجل الدراسة.

بداية مشوار مصطفى متولي الفني

وبدأ "متولي" مشواره الفني في السبعينيات، لكن بأدوار لا تذكر حيث كان كومبارس في البداية في أفلام مثل "خلي بالك من زوزو ودائرة الانتقام وضربة شمس"، ومسلسلات "لا يا ابنتي العزيزة وزيارة ودية والشوارع الخلفية وابتسامة بين الدموع ولا تظلموا النساء ودماء على الثوب الوردي" ولكن في الثمانينيات بدأ مصطفى متولي في الحصول على أدوار أكبر في المساحة.

أعمال مصطفى متولي في السينما

وشارك في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال:الإرهابي، االمنسي، لهيب الإنتقام، المولد، حنفي الأبهة، عنتر شايل سيفه، الزمن والكلاب، سلام ياصاحبي، النمر والأنثى، بخيت وعديلة، شمس الزناتي، الراقصةوالسياسي، وغيرها من الأعمال الفنية.

مصطفى متولي

أعمال مصطفى متولي في الدراما

وشارك في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال:بكيزة وزغلول، لن أعيش في جلباب أبي، رأفت الهجان، طيور بلا أجنحة، رجل لهذا الزمان، حلم الجنوبي، وغيرها.

أعمال مصطفى متولي في المسرح



وشارك أيضا في أعمال مسرحية، منها:الواد سيد الشغال ،الزعيم الأبناء، دائرة الأسرار، ست الملك، العمر لحظة، وغيرها.