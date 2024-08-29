بسبب قضية.. عصام صاصا يتصدر التريند بعد الحبس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مغني المهرجانات عصام صاصا، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما بدأ صباح اليوم أولى جلسات محاكمته هو وشقيقه و2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.

سبب تصدر عصام صاصا التريند

بدت جلسة محاكمة عصام صاصا وشقيقه فى قضية التزوير، ووصل عصام من سجن وادي النطرون تحت حراسة أمنية مشددة، كما ارسال عصام "قبلة" لزوجته التى كانت ضمن الحاضرين فى جلسة محاكمته، ثم انهارت بعد مشاهدتهما داخل قفص الاتهام.

أقوال مغني المهرجانات عصام صاصا بـ قضية اتهامه بالتزوير

استمعت المحكمة لأقوال مغني المهرجانات عصام صاصا في قضية اتهامه بـ«التزوير»، وقال: «كنت حاسس إن المحامية اللي معايا مش قد القضية، واتفقنا نجيب الدكتور محمد حمودة، واللي اتفق معاه سارة خليفة، لما سافرت كان السبت والأحد إجازة، وسارة كلمتني قالتلي معايا حد هيكلمك شوف هيقولك تعمل التوكيل إزاي، وبعدين هي كلمته فقالها هيتعمل عن طريق بوابة مصر الرقمية، ودا الكلام اللي وصلني من سارة خليفة، بس محتاج بطاقة واسم والدته، فبعتلها صورة البطاقة واسم والدتي».

إحالة عصام صاصا للمحكمة

ويذكر ان نيابة جنوب الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، قد احالته هو وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

اخر اعمال عصام صاصا

وكان آخر الاعمال التي طرحها الفنان عصام صاصا هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب، وايضا اغنية "كوكبنا باظ"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنيك من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب،كما طرح أغنية الدنيا قاسية لـ عصام صاصا، من كلمات مصطفى الجن، وألحان كيمو الديب، جاءت كلمات الأغنية كالآتي: «دنيا قاسية اتشقلبت بيا فى ثوانى، فتحت عينى لقيتنى فجأه فى دنيا تاني، وحشتني نفسي وأهلي وأخواتي ومكاني، هوون يارب الغربه صعبه مموتانى، ربنا علشان عالم بيا، مش هيشمتكم يوم فيا، قادر ياكريم تسمع ليا وتنجيني، انا عارف انك مش هتسبنى».