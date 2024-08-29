بسبب عملية جراحية.. مي كساب تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي كساب، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت أمس عن إجرائها عملية جراحية في عينها.

سبب تصدر مي كساب التريند

طمأنت مي جمهورها على حالتها الصحية، بعدما أعلنت أمس عن إجرائها عملية جراحية في عينها، حيث أنها عانت من مشكلة بها خلال الفترة الماضية.

مي كساب تغادر المستشفى

وقد غادرت مي كساب المستشفى فور الانتهاء من العملية، وتقضي حاليا فترة النقاهة بالمنزل حتي تنتهي مرحلة الشفاء كاملة، وستخضع للراحة لمدة 3 أيام بأمر من الطبيب، ثم تعود لاستئناف نشاطها الفني من الجديد.

مي كساب تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات

سبق، كشفت مي كساب عن رأيها في تعدد الزوجات ومشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، وذلك خلال لقائها مع منى عبدالغني في برنامج حد النجوم، من العلمين والمذاع عبر قناة CBC، وقالت: أنا طبعا ضد تعدد الزوجات والقلب يحب مرة ميحبش مرتين، بس جعفر طلع قلبه كبير أوي.

أحدث اعمال مي كساب

سبق، انتهت الفنانة مي كساب من تسجيل أغنيتها الجديدة، وهي بعنوان «القطة»، من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، من المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب في الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت من تصويرها في الساحل الشمالي مؤخرا.

آخر اعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو مسلسل العتاولة الذي شارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة مسلسل “العتاولة”

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.