نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بهاء سلطان يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لموسم الصيف 2024، طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية بعنوان «المزاج عناب»، والذي تصدر من خلاله تريند جوجل، حيث لقت الأغنية استحسان كبير من قِبل الجمهور، بعد طرحها عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» لشركة روتانا، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام من طرحها.



وتعاون المطرب بهاء سلطان في أغنيته الجديدة المزاج عناب، مع كل من الشاعر زيزو العقرب، والموزع وسام عبد المنعم والملحن مصطفى وفقي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية المزاج عناب لـ بهاء سلطان

اللي سابونا ولا يلزمونا

بس تانى تانى تاني مش ها يطولولنا

احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش

واللي عاوز إنه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش

صريحه العبارة كنتم حالة

وبفراقكم عادي مش هحس

والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص

المزاج عناب عادي من غير احباب



آخر أعمال بهاء سلطان

وكان آخر اعمال بهاء سلطان، هي اغنية "ننزل فين" والتي طرحت بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، الاغنيه من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وايضا أغنية "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، أغنية «أما اتكلم» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع موبازي.