مها أحمد تكشف عن استغلال مقاطعها على تيك توك: "أنا كمان عايزة أستفيد"

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة مها أحمد بأن بعض مستخدمي موقع تيك توك يستغلون مقاطع فيديو لها للكسب المالي، مشيرة إلى أنها ترغب في الاستفادة من تلك المقاطع أيضًا.

مها عبرت عن استيائها من هذه الظاهرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على منصة تيك توك، حيث كشفت عن تصرفات بعض المتسولين الإلكترونيين الذين يستخدمون فيديوهاتها بشكل غير قانوني.

استغلال فيديوهات مها أحمد

في الفيديو، قالت مها أحمد: "في بعض المتسولين على تيك توك بياخدوا فيديوهاتي ويسترزقوا ويشحتوا بيها على قفايا.. فأنا عايزة الفيديوهات دي كمان استفاد منها".

وأوضحت أنها اكتشفت أن فتاة معينة تقوم بتسجيل مقاطع فيديو لها خلال البث المباشر، ثم تنشرها على حساباتها بعناوين جاذبة، مما يحقق لها أرباحًا مالية كبيرة.

رد فعل مها أحمد على الانتقادات

وفي سياق متصل، سبق لمها أحمد أن خرجت في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، حيث انفعلت على بعض المتابعين الذين تساءلوا باستمرار عن موقف زوجها الفنان مجدي كامل من ظهورها المستمر على تيك توك. وردت مها بقولها: "أي حد حاطط في دماغه أنت فين يا مجدي وسايبها على تيك توك 24 ساعة... هو حببني كده وبيموت فيا كده"، وأكدت أنها تستفيد ماليًا من الانتقادات التي تتلقاها خلال البث المباشر.

مسلسل "بيت الشدة" وآخر أعمال مها أحمد

على صعيد آخر، شاركت مها أحمد مؤخرًا في مسلسل "بيت الشدة"، الذي تدور أحداثه حول شخصية "فَلك"، حفيدة مشعوذ وساحر، تعود للانتقام ممن دمروا منزل جدها قديمًا. المسلسل شهد مشاركة عدد من النجوم، منهم وفاء عامر، أحمد وفيق، ومنى عادل، وهو من تأليف ناجي عبد الله وإخراج وسام المدني.