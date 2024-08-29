نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مكي يستعد لمسلسل جديد بعيدًا عن "الكبير أوي" في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت مؤخرًا عمليات البحث على الإنترنت حول تفاصيل مسلسل أحمد مكي الجديد، وذلك بعدما انتشرت أنباء تشير إلى عدم تقديمه جزءًا جديدًا من مسلسل "الكبير أوي" في الموسم الرمضاني المقبل.

يترقب الجمهور بفارغ الصبر معرفة تفاصيل العمل الجديد، خاصة مع غياب مكي عن الساحة الرمضانية بمسلسل جديد.

تفاصيل مسلسل أحمد مكي الجديد



مسلسل أحمد مكي الجديد محور حديث الجمهور في مصر والعالم العربي. العمل الجديد، الذي يحمل اسم "حمصة"، يأتي في إطار شعبي وسيكون من إخراج أحمد صالح وتأليف هاني سرحان، وتنتجه شركة سينرجي، تشير التوقعات إلى أن المسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في رمضان 2025.

خروج أحمد مكي من سلسلة "الكبير أوي"



يعد مسلسل "حمصة" هو الثاني الذي يخرج فيه مكي من إطار سلسلة "الكبير أوي"، حيث سبق وأن ترك السلسلة للمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، حيث جسد دور ضابط.

حقيقة الخلاف بين لطفي لبيب وأحمد مكي



فيما يتعلق بالشائعات التي ترددت عن وجود خلاف بين أحمد مكي ولطفي لبيب، أكد الأخير في تصريحات تلفزيونية أن لا صحة لهذه الأقاويل، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لمكي وأن غياب تعاونهما الفني لا يعود لأي خلاف شخصي.

أخر أعمال أحمد مكي



وكانت آخر أعمال أحمد مكي في رمضان الماضي من خلال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، الذي شهد أحداثًا كوميدية تدور حول مغامرات "حزلقوم" في قرية المزاريطة. المسلسل شارك فيه عدد كبير من النجوم مثل رحمة أحمد، حاتم صلاح، محمد سلام، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل أمينة خليل وشيماء سيف.