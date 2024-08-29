أحلام ترد بقوة على شائعات طلاقها: "ليه عايزين تطلقوني؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل انتشار الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول طلاق المطربة الإماراتية أحلام من زوجها مبارك الهاجري، اختارت أحلام أن ترد بشكل مباشر وقوي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "إكس".

جاء ذلك من خلال منشور قامت فيه بمشاركة مقطع فيديو يجمعها بزوجها، حيث ظهرت وهي تقول مازحة: "ليه ليه ليه عايزين تطلقوني؟"، ليعقب عليها زوجها قائلًا: "خصلة منك تعوضني عن كل الحريم".

أحلام تؤكد عمق علاقتها بزوجها

لم تكتفِ أحلام بهذا الرد، بل تابعت بمنشور آخر على نفس الحساب أكدت فيه قوة علاقتها بزوجها مبارك، موضحة أن ما يجمعهما أكثر من مجرد علاقة زوجية، حيث كتبت: "أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة يكفي فهد وفاطمة ولولو".

وأضافت أنها طلبت من زوجها عدم الرد على الشائعات، لكنه رفض مؤكدًا لها: "كل شي ولا انتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها".

موقف أحلام من الخطأ في مهرجان موازين

في سياق آخر، تجددت حالة من الجدل منذ عدة أسابيع بعدما حدث خطأ من إحدى المراسلات خلال مهرجان موازين حيث نادت الفنانة أنغام باسم "أحلام" عن طريق الخطأ.

وعلى الرغم من أن الموقف تسبب في غضب أنغام، إلا أنها تحلت بضبط النفس لتفادي انتقادات السوشيال ميديا.

رسالة أحلام للسيدات في حفل الكويت

وعلى صعيد مختلف، استغلت الفنانة أحلام ظهورها في حفلها الغنائي الأخير بالكويت لتوجه نصيحة هامة للسيدات، حيث قالت: "أنا امرأة لا يبل الدمع أبدًا منديلي، وأنصحكن ما في واحدة منكن إذا زعلت يبل الدمع منديلها. لو زعلتوا اركبوا الطيارة وسافرو واستمعتوا أو اعملوا شوبنج". وأضافت: "عيشوا الحياة والله إحنا تعبنا وإحنا نراضي الرجال".

بهذا الرد العفوي والنصيحة الحكيمة، نجحت أحلام في تأكيد قوتها كإمرأة وفنانة، وفي الوقت ذاته وضعت حدًا للشائعات التي تحيط بحياتها الشخصية.