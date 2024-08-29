نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق عمل وتر حساس ينتهي من تصوير 5 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أسرة مسلسل "وتر حساس" من تصوير 5 أسابيع من المسلسل استعداد لطرحه قريبًا على شاشات المتحدة فى موسم الأوف سيزون.

تفاصيل وتر حساس



المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

أحداث وتر حساس

وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.



آخر أعمال صبا مبارك



خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

أحداث لحظة غضب

دار مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.



يستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.