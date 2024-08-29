نجوى فؤاد توضح سبب تعليقها حول ارتداء الحجاب وتأثيره على مسيرتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة نجوى فؤاد مؤخرًا المقصود من تصريحها الأخير الذي أثار الجدل حول ارتداء الحجاب.

في تصريحات صحفية، أكدت فؤاد أن الحديث حول ضرورة توفر دخل مادي مستمر لم يكن سوى جزء من خطتها المستقبلية في حال قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن.

موقفها من عرض المذيع نزار فارس

أشارت نجوى فؤاد إلى أن ما أثير بشأن استعداد المذيع العراقي نزار فارس لدفع مبلغ مالي مقابل اعتزالها وارتداء الحجاب هو أمر مرفوض بالنسبة لها.

أكدت أنها ترفض تلقي أموال من أي شخص مقابل اتخاذ قرار شخصي يتعلق بدينها، مشددة على احترامها للمذيع نزار فارس، لكنها ستنتظر الدعم من وزارة الثقافة المصرية لتأمين دخل كريم لها.

رد فعلها على الجدل المثار

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول برومو الحلقة، أوضحت فؤاد أنها لا تفهم سبب كل هذا الاهتمام.

وأضافت أن ارتداء الحجاب ليس مستحيلًا، لكنها ترى أنه من غير الممكن الجمع بين ارتداء الحجاب ومواصلة التمثيل، حيث يتطلب ذلك استخدام مستحضرات تجميل لأداء الأدوار المختلفة.

تظل تصريحات نجوى فؤاد تعكس رغبتها في تحقيق توازن بين التزاماتها المهنية ودوافعها الشخصية والدينية.