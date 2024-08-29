تعرف على تفاصيل شخصية رحاب الجمل في مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في مسلسل "برغم القانون"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية سيدة تُدعى فاتن وهى شقيقة إيمان العاصي، ومتزوجة من وليد فواز، وتظهر بدور بائعة مكياج.

أبطال مسلسل “برغم القانون”

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



أعمال رحاب الجمل



يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.