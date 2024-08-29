عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان القلعة في حضور 10 آلاف مشاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات الدورة 32 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث قدم الموسيقار الكبير "عمر خيرت" ليلة موسيقية ساحرة أضاءت سماء مسرح المحكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وفي حضور 10 آلاف مشاهد.

حيث عزف الموسيقار عمر خيرت مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي تعد من العلامات البارزة في سماء الموسيقى التصويرية للأعمال الدرماية والسينمائية منها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ ٢، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر ياعم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، ١٠٠سنه سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة".

كما شهد مسرح المحكى عرضًا مميزًا قدمه أوركسترا مركز تنمية المواهب، بقيادة المايسترو راجى المقدم، وإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، حيث أبدعوا في تقديم مختارات موسيقية من أشهر الأعمال الدرامية وألحان الزمن الجميل، منها مقطوعات من "رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي (كلثوميات)، إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها bella ciao ، ‏Carnaval De Paris ، تتر العالم يغني ( Popcorn ) .

وشهدت فعاليات المهرجان خلال أيامه حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، حيث رفعت معظم حفلات المهرجان شعار "كامل العدد" وهو مايدل على ثقة الجمهور المصري في المحتوي الفني والثقافي الهادف والجاد الذي تقدمه وزارة الثقافة.

وضمت فعاليات المهرجان ٣٠ حفلًا على مسرح المحكى لكل من"الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب وليلة في حب الفنانة وردة - قيادة المايسترو علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، المشاركة الأولى للفنان حمزة نمره وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني إعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبدالغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية والفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، أوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، المشارركة الأولى للفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته بمشاركة اولى ، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تدريب وقيادة راجي المقدم، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي"، إلى جانب مشاركة دولية لفرقتين من الهند والبرتغال والتي أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .