نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسلسل "برغم القانون" لـ إيمان العاصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي فريق عمل مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي من من تصوير نصف مشاهد العمل في مواقع تصوير مختلفة بالقاهرة، ويواصل فريق العمل تصوير النصف الثاني من المشاهد.

والمقرر الانتهاء من تصوير العمل بالكامل في أكتوبر المقبل تزامنًا مع عرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في مدينة بورسعيد التى تدور الأحداث معظمها هناك، بالإضافة إلى تصوير عددًا من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، إلى جانب إيمان العاصي كل من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون

وتظهر الفنانة إيمان العاصي، خلال العمل المقرر بالحجاب، حيث يتناول المسلسل قصة اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع، ومن المقرر عرضه على قناة «on».

والعمل مكون من 30 حلقة، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بور سعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.