نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. فرقة فولكلوريتا وفرقة ليالي السيرة في ضيافة عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سهرة فنية وموسيقية خاصة اليوم الخميس في التاسعة مساءً، من مدينة العلمين الجديدة، ومن على خشبة المسرح الروماني بالعلمين وتذاع عبر شاشة قناة الحياة.

فرقة فولكلوريتا وفرقة ليالي السيرة

ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي فرقة فولكلوريتا وفرقة ليالي السيرة في أمسية فنية تتخللها غناء باقة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة لفرقة فولكلوريتا ومنها التوبة، أبو اللباش يا قصب، الحلوة دي قامت تعجن، حارة السقايين وأغنية الأقصر بلدنا، بالإضافة إلى استعراض التنورة مع الغناء، كما يتحدث الأستاذ أحمد محمد السكران مؤسس الفرقة عن نشأتها وأسباب تسميتها وعدد أفراد الفرقة والموسيقي التي يقدموها.

فرقة السيرة الهلالية

وفي نفس السهرة يستضيف الليثي فرقة السيرة الهلالية والتي تقدم مزيكا لها طابع خاص مستوحاة من التراث الخاص بها، كما تتحدث قائدة الفرقة استاذة نهال الهلالي عن نشأتها وأسباب تسميتها.



