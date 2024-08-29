حنان مطاوع بطلة "حياة أو موت" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج أحمد السبكي، عن مشاركته في دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع، لينضم إلى قائمة الأعمال المتنافسة في الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل حياة أو موت

ويشارك في مسلسل "حياة أو موت" عدد من الفنانين منهم حنان مطاوع، أحمد الرافعي، رنا رئيس، محمد علي رزق، سلوى عثمان، حسن الخلعي، عزت زين، سام عادل، منه الشريف، محمد مغربي، محمد يونس، أحمد عنان، ومنتج فني رضا السبكي، وديكور محمود النوبي، واستايلست نوران نبيل، ومخرج منفذ مصطفي محمود، ومدير تصوير تامر چوزيف.

ويواصل فريق العمل التحضيرات للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والعمل من إخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

تفاصيل تأجيل فيلم الملحد لأحمد السبكي

وينتظر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه "الملحد" الذي تعرض لحوم شديد وتأجل عرضه لأسباب غير معلومة، وكان قد قال المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أنا عاوز أسأل سؤال لو حد تاني كان كاتب الفيلم غير إبراهيم عيسى.. هل الفيلم كان هيتعرض للهجوم؟!.. اللي بيهاجموا دول معروفين ومش هنقول أساميهم، هما مش بيهاجموا الفيلم هما بيهاجموا المؤلف نفسه.. والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي.. طيب يا جماعة ما تشوفوا الفيلم الأول وبعدين هاجموه".

أبطال فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم "الملحد" كل من الفنان أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، حسين فهمي، نجلاء بدر، وآخرين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.