انت الأن تتابع خبر مغنية أمريكية ستتزوج زميلها بسبب وجبة دجاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المغنّية الأميركية ديمي لوفاتو أنها ستتزوج قريبًا من خطيبها المغنّي جوردان لوتس "غوتس".

وفي التفاصيل شاركت المغنّية ديمي لوفاتو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تطهو دجاج Marry Me (تزوجني) لخطيبها المغنّي جوردان لوتس "غوتس".



وكان الطبق لذيذاً لدرجة أن الأخير قرر أن يتقدّم للزواج بها للمرّة الثانية، بعد خطوبتها الأولى في كانون الأول 2023.



وعلّقت لوفاتو على الفيديو بالقول: "قلت نعم! هذا الطبق من وجباتي المفضلة".



وأضافت مستعرضةً خاتم خطوبتها في الفيديو: "أعتقد أنني نجحت لأنني سأتزوج!" .