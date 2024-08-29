انت الأن تتابع خبر جوري بكر تعثر على طفلة بالشارع .. ماذا فعلت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية جوري بكر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عثورها على طفلة رضيعة في الشارع وتصرفها بشكل إنساني معها، الأمر الذي نال إعجاب المتابعين .



وفي التفاصيل، عثرت جوري بكر بطلة مسلسل جعفر العمدة ، على طفلة رضيعة في الشارع برفقة والدتها، وقررت إيواءهما في منزلها حتى يأتي مسؤولو دار الإيواء لأخذهما والاهتمام بهما.



ونشرت جوري عبر خاصية "الستوري" صورة الطفلة، وعلّقت عليها بالقول: "أمها لسّة والداها ومرمية عندي في الشارع، جوزها رماها، والبنت غرقانة في التويلت بتاعها ومش عارفة تعمل إيه وتروح فين، أنا نضّفت الطفلة بس مش عارفة أعمل إيه وللأسف مش هقدر أخلّيهم".



وأكدت جوري بكر أنها خاطبت دار إيواء للمطلّقات والأمهات اللاتي بلا مأوى، ليأخذوا الطفلة ووالدتها .