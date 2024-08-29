نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل كفوري يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النجم اللبناني وائل كفوري يستعد لإحياء حفل غنائي في السويد يوم 21 سبتمبر المقبل، حيث سيقدم باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منذ بداية مشواره الفني، منها "البنت القوية"، "حكاية عشق"، "بكرة رايح ع الجيش"، "مين حبيبي أنا"، "قرب لي"، "سألوني ليش"، و"الغرام المستحيل" وغيرها من الأغاني التي يحبها الجمهور.

آخر حفلات وائل كفوري

جدير بالذكر أن آخر حفل لوائل كفوري كان في مصر قبل أيام قليلة، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

أغنية "حلو الحب"

كما أصدر وائل كفوري مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "حلو الحب" عبر قناته على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية. الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، إنتاج موسيقي داني حلو، ومكس وماستر رالف سليمان.