سر تصدر مي كساب للتريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي كساب، تريند جوجل، وذلك بعد خضوعها أمس لعملية جراحية في عينها، كشفت عنها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، معلقة عليها: "عملية بسيطة كدة الحمد لله".

تفاصيل أغنية القطة

وكانت مي كساب، قد سجلت مؤخرًا من أغنيتها الجديدة “القطة”، والأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وسوف يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب، وقد صورتها في الساحل الشمالي.

مسلسل العتاولة

وكانت مي كساب، قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 من خلال مسلسل "العتاولة"، وكان بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، هدى الأتربي، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.