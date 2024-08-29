نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألحان عمر خيرت في ختام مبهر بالمحكى ١٠ آلاف مشاهد في حفل ختام مهرجان القلعة الـ ٣٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات الدورة

الـ ٣٢ من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ، حيث قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت في ليلة موسيقية ساحرة أضاءت سماء مسرح المحكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وبحضور ١٠ آلاف مشاهد من عشاق الموسيقي الجادة، أشهر مقطوعاته التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقي كان منها " العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ ٢، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر ياعم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، ١٠٠سنه سينما، قضية عم احمد، فيها حاجة حلوة. وكان الحفل بمثابة أمسية أسطورية تجملت بمؤلفات الموسيقار عمر خيرت الرائعة

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قبله، شهد مسرح المحكى عرضًا مميزًا قدمه أوركسترا مركز تنمية المواهب تحت قيادة المايسترو راجى المقدم وإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، حيث أبدعوا في تقديم مختارات موسيقية من أشهر الأعمال الدرامية وألحان الزمن الجميل. عزف الأوركسترا مقطوعات من " رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، ميدلي ( كلثوميات ) إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها bella ciao، ‏Carnaval De Paris ، تتر العالم يغني ( Popcorn )

. شهدت فعاليات المهرجان حضور جماهيري كبير من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، حيث رفعت معظم حفلات المهرجان شعار "كامل العدد" وهو مايدل علي ثقة الجمهور المصري في المحتوي الفني والثقافي الهادف والجاد الذي تقدمه الثقافة المصرية ،و استمرت ١٤ يوم متصلة، من ١٥ حتى ٢٨ أغسطس الجاري ضمت٣٠ حفلًا على مسرح المحكى لكل من" الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها والفنانة كارمن سليمان، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب و"ليلة في حب الفنانة وردة" قيادة المايسترو علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمره وفرقته بمشاركة اولى، فريق جلاس أونيون،الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني إعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبدالغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية والفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي،

أوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها بمشاركة أولى، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته بمشاركة اولى، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تدريب وقيادة راجي المقدم، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي "إلى جانب مشاركة دولية لفرقتين من الهند والبرتغال والتي أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.