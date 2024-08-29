الليلة.. ميس حمدان ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة ميس حمدان، اليوم الخميس،ضيفة على الإعلامية إنجي علي،في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"،على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لـ ميس حمدان، وعلقت عليه قائلة:" استنوا الفنانة ميس حمدان مع إنجي علي في برنامج أسرار النجوم بكرة الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم

آخر أعمال ميس حمدان الفنية

وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية هو فيلم "أسود ملون" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي