آيتن عامر تروج لأحدث أعمالها الفنية "عنب"(فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الفنية، فيلم "عنب"، المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت آيتن مقطع فيديو برفقة الفنان محمود الليثي، من كواليس تصوير الفيلم، وعلقت عليه قائلة:" إذا لو عاد معتذرًا، من كواليس فيلم عنب اللى هيتعرض يوم ١٩ سبتمبر فى كل السينمات".



أبطال وصناع فيلم "عنب"

ويشارك في بطولة فيلم "عنب" بجانب الفنانة آيتن عامر، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.



آخر أعمال آيتن عامر



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "جودر"

وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.