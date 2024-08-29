أحمد صالح مخرج لمسلسل أحمد مكي في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - اختار صناع مسلسل النجم أحمد مكي الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2025، المخرج أحمد صالح "حمصة" لإخراج العمل الذي يكتبه السيناريست هاني سرحان وتنتجه شركة سينرجي.

ويستعد النجم أحمد مكي لتقديم دراما شعبية في مسلسله الجديد بعد أن قرر إنهاء سلسلة "الكبير أوي" عند الموسم الثامن الذي عرض في رمضان 2024.

ويجري مكي جلسات عمل مكثفة مع أني سرحان وأحمد صالح للاتفاق على تفاصيل الشخصية التي سيؤديها، حيث سيلعب دور شاب بسيط من حارة شعبية يواجه تحديات عديدة.

أخر أعمال مسلسل الكبير أوي

ويذكر ان عرض للفنان أحمد مكي مسلسل “الكبير أوي” التي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي، وإستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الاربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم). يتفق الأخوان الثلاثة على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كلا منها استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.