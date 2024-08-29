منة شلبي: بحب الرقص وممكن أرقص في عمل أو فوازير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منة شلبي عن جوانب من حياتها الشخصية وأعمالها الفنية ورأيها في والدها خلال استضافتها في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمة النجمان عمرو وأحمد سعد عبر شاشة MBC مصر.

وقالت منة: أنا ووالدي قريبين جدًا من بعض وهو مثلي الأعلى، وفي عيد ميلاده كتبت بوست على فيسبوك أشكر والدتي فيه إنها اختارته لي والدًا.

وأضافت: ولكن إذا تقدم لي شريك حياة مثله سأتردد قليلًا قبل الموافقة على الزواج منه، لأن والدي كان مزواج.

وعن رأيها في الرقص، قائلة: "بحب الرقص، وممكن أرقص في عمل أو فوازير عادي، ولكن لن أستطيع تقديم الفوازير مثل نيللي وشيريهان، وبحب أتفرج على الرقص، خاصة هند رستم، وكذلك نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي، رغم اختلاف مدارسهما، وكل مرة أشاهد فيلم الراقصة والسياسي لا بد أن أتصل بـ نبيلة عبيد أحدثها عنه".