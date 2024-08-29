منة شلبي تكشف سبب تأخر زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة المصرية منة شلبي أن تأخر زواجها يعود إلى قسمة ونصيب، وأشارت إلى أنها تحدد مواصفات معينة في شريك الحياة الذي قد ترتبط به في المستقبل.

وقالت منة خلال استضافتها في برنامح "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان عمرو وأحمد سعد إنها شخصية مسؤولة بشكل عام، ويمكنها الارتباط بفنان، ولكن المشكلة أن الممثلين جميعهم "صحابي وخواتي"، مشددة على أنها ضد زواج الصالونات أو الزواج التقليدي.

برنامج بيت السعد

جدير بالذكر أن آخر ضيوف البرنامج كانت الفنانة مي عمر، التي أثارت تصريحاتها ضجة كبيرة، خاصة حديثها عن خيانة الزوج، حيث قالت: "الست اللي جوزها يخونها تطلق طبعًا عشان اللي بيخون مرة بيخون كتير، والست هتفضل طول الوقت مجروحة منه وشاكة فيه"، كما شهدت الحلقة أحداثًا طريفة ومؤثرة بين مي عمر وأحمد سعد، بالإضافة إلى مشهد تمثيلي جمعها مع عمرو سعد، جعله يدخل في نوبة بكاء شديدة

الهوي سلطان

في سياق آخر، تعمل منة شلبي حاليًا على فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد داود وعدد من نجوم الفن، انتهت منة من تصوير الفيلم وتنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.