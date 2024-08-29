منة شلبي: لو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردد عشان بابا كان مزواج

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منة شلبي، خلال استضافتها في برنامج "بيت السعد" على قناة MBC مصر، عن الصفات التي ترغب في وجودها في زوجها المستقبلي وتلك التي تأمل أن يتجنبها. البرنامج يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد.

وقالت منة شلبي: "مقدرش اعيش مع رجل دمة تقيل، ومدعي، أو شخص بيكون بوشين ياستر يارب منه، وحاجة كمان صعبة أو ي إنها متكنش موجودة في شخص ان ميكنش بتاع ستات، ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردد سيكا عشان بابا كان مزواج"، ليرد عليها عمرو سعد مازحا مش أحمد ياعني".

برنامج بيت السعد

جدير بالذكر أن آخر ضيوف البرنامج كانت الفنانة مي عمر، التي أثارت تصريحاتها ضجة كبيرة، خاصة حديثها عن خيانة الزوج، حيث قالت: "الست اللي جوزها يخونها تطلق طبعًا عشان اللي بيخون مرة بيخون كتير، والست هتفضل طول الوقت مجروحة منه وشاكة فيه". كما شهدت الحلقة أحداثًا طريفة ومؤثرة بين مي عمر وأحمد سعد، بالإضافة إلى مشهد تمثيلي جمعها مع عمرو سعد، جعله يدخل في نوبة بكاء شديدة

فيلم الهوي سلطان

في سياق آخر، تعمل منة شلبي حاليًا على فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد داود وعدد من نجوم الفن، انتهت منة من تصوير الفيلم وتنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.