نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد جدل تصريحاتها عن الصلاة.. إلهام شاهين تواصل تصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة إلهام شاهين تصدر محركات البحث عبر موقع وذلك بعد رأيها عن ترك العمل من أجل الصلاة، مشيرة إلى أن الأولوية للعمل ثم الصلاة.

كما خرجت إلهام شاهين للحديث عن رأيها في حفل الفنانة ماجدة الرومي بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قالت في منشور عبر انستجرام:" حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة.. والصديقة الغالية ماجدة الرومي.. ماجدة هى الفن الراقي والسمو والشياكة والإحترام.. تحترم جمهورها وتحترم فنها.. وتحب مصر من كل قلبها.. شكرًا لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن في الوطن العربي.. بنحبك".

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة إلهام شاهين التحضير لفيلمها الجديد الحب كله، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، تظهر خلاله إلهام سيدة شعبية تسعى لتزويج ابنها، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، وإلهام صفي الدين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور.