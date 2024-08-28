الموسيقار محمد علي سليمان: بحب أسمع أغاني أصالة وسميرة سعيدة موهوبة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار محمد علي سليمان، أن الحب من الممكن أن يأثر على الفنان بالسلب في وقت من الأوقات عندما يسيء إستغلال فرصته بالموهبة، موضحًا أن الفنان في صغره ربما لم يجيد إستغلال تلك الموهبة ويحتاج لنصائح كثيرة.



وتابع محمد علي سليمان، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا بحب أسمع كل الفنانين وعلى الأخص الأستاذ عبد الوهاب والسنباطي وعبد الحليم حافظ كمغني ومحمد فوزي لبساطته وهو شخص عميق واحب محمد الموجي وكل الفنانيين الجاديين علامات في العالم العربي وبالنسبة للفنانين الجدد أنا بشوف عملولي حالة من الأغنية الشبابية".

وأشار محمد على سليمان، إلى أن الأغنية لا يصح أن تكون سريعة، بل يجب أن تكون تعبير عن الكلمة وتعبير بأصدق ما يكون من الملحن، يعني إيه الأغنية الشبابية يبقى لازم تتعمل بحب.



وأوضح محمد علي سليمان، أن المطربة سميرة سعيدة موهوبة ورائعة للغاية وتفهم ما تقدمه ومثابرة وصبورة وتحاول تقدم شخصية صادقة وأحب أغاني المطربة أصالة لأنها تغني بكل شغف.

وأختتم محمد علي سليمان، حديثه قائلًا:" أنا بحب الأصالة في العمل، أصالة الفنان اللي بيقدم العمل وأشكره أنه صريح في أغانيه وبيهتم بعمله وبيجدد في أغانيه، وأغاني المهرجانات مش بحبها ولا أحب اللي يسمعها، واللي سمى التسمية دي أحب أقوله الله يسامحك، وممكن اشتغل مع أنغام لو فيه فرصة كويسة"

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



