فيلم "حياة الماعز" The Goat Life..تعرف على موعد عرض الفيلم المثير للجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم "حياة الماعز" The Goat Life.. قصة مثيرة وجدل واسع حول نظام الكفيل في السعودية.. أحدث فيلم "حياة الماعز" (The Goat Life) ضجة كبيرة منذ عرضه الأول على منصة "نتفليكس" في 19 يوليو 2024، وأصبح حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقدم الفيلم قصة حقيقية ومؤثرة عن شاب هندي سافر إلى السعودية بحثًا عن فرصة عمل جديدة، ليجد نفسه تحت سيطرة كفيل يفرض عليه ظروف معيشية قاسية، حيث يُجبر على العمل في رعي الماعز في الصحراء. نستعرض في هذا المقال تفاصيل الفيلم وأبرز المعلومات حوله.

قصة فيلم "حياة الماعز" The Goat Life 2024



تدور أحداث الفيلم حول شاب هندي يذهب للعمل في السعودية، ليكتشف أنه تحت سيطرة كفيل يفرض عليه ظروفًا صعبة، ويأخذه إلى الصحراء للعمل في رعي الماعز، يعاني الشاب لمدة ثلاث سنوات من العمل القاسي دون القدرة على الهروب أو تحسين وضعه. الفيلم يستند إلى رواية "بنيامين" ويؤكد صناع الفيلم في مقدمة العمل أنه لا يهدف للإساءة لأي بلد أو شعب، لتجنب أي صدام مع السلطات السعودية.

موعد عرض فيلم "حياة الماعز" والقنوات الناقلة له 2024



أعلنت الهيئة العامة لقناة "النهار" عن عرضها الحصري للفيلم يوم الجمعة الماضية، 23 أغسطس 2024، على النايل سات. وقد أثار الفيلم جدلًا واسعًا بسبب تناوله لقضية نظام الكفيل في السعودية، الذي يتطلب من صاحب العمل أن يكون مسؤولًا عن العامل وإقامته.

ردود الفعل والجدل حول فيلم "حياة الماعز



أثار عرض الفيلم على "نتفليكس" غضبًا وجدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج، حيث اعتبروا أحداث الفيلم مسيئة، رغم تأكيد المخرج في مقدمة الفيلم على عدم وجود نية للإساءة لأي مجتمع أو دولة، واعترف بأن الفيلم قد يثير بعض المشاكل مع السلطات السعودية.

تردد قناة "النهار" الناقلة لفيلم "حياة الماعز"



يمكن متابعة الفيلم على قناة "النهار" عبر التردد التالي:

- التردد: 11785

- القمر الصناعي: نايل سات

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: عمودي (V)

- معامل تصحيح الخطأ: ⅚

خطوات تثبيت تردد قناة "النهار"



لتثبيت قناة "النهار" الناقلة للفيلم:

1. الدخول على إعدادات الريسيفر.

2. الضغط على "التركيب".

3. اختيار قائمة الترددات.

4. الضغط على "إضافة تردد جديد".

5. كتابة التردد المذكور.

6. الضغط على "بحث التردد".

ملخص القصة والمزيد من التفاصيل حول الفيلم المثير للجدل



تتناول قصة الفيلم موضوعًا حساسًا حول نظام الكفيل، حيث يتحدث عن شابين هنديين يسافران إلى السعودية للعمل في وظيفة مكتبية، لكنهما يتعرضان لخديعة من شخص مسن يدّعي أنه الكفيل، ليأخذهما إلى الصحراء حيث يجبرهما على العمل كراعين للغنم والإبل، مما أثار استياء وغضب الكثيرين.