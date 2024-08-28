نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|صبري عبد المنعم يكشف آخر تطورات حالته الصحية: "بقيت أحسن شوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم عن آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجأة نتج عنها نقله إلى المستشفى، بعد أن سقط مغشيًا عليه داخل موقع تصوير أحد الأعمال الدرامية الذي يشارك في بطولته، ونقله فريق العمل إلى معهد ناصر الطبي لتلقي العلاج، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو وإصابته بهبوط.

وحرص النجم صبري عبد المنعم أن يطمئن جمهوره من خلال "دوت الخليج الفني" قائلًا: "الحمدلله احسن شوية، والدكتور طمني على صحتي وابتديت أقف على رجلي".

آخر أعمال صبري عبدالمنعم

يذكر أن آخر أعمال صبري عبدالمنعم هو مسلسل “بيت الرفاعي” والذي عرض في رمضان الماضي 2024، وجسد من خلاله شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة، شارك البطولة أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.