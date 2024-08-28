الموسيقار محمد علي سليمان: أنغام تستحق لقب صوت مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار محمد علي سليمان، أنه لا يجوز أن يكون هناك مشكلة في لقب "صوت مصر"، وأن الصحافة والنقاد الموسيقيين أطلقوا على ابنته المطربة أنغام لقب "صوت مصر"، بسبب نجاحاتها الكبيرة، مؤكدًا أنها تستحق ذلك اللقب.



وتابع محمد علي سليمان، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الناس هي اللي قالت على أنغام صوت مصر والصحافة والنقاد الموسيقيين علشان هي ناجحه وبتشتغل على نفسها ومطربين ومطربات أطلقوا عليها ذلك اللقب، وبكل تواضع أنغام بنتي تستحق لقب صوت مصر".

وأشار محمد على سليمان، إلى أن أنغام ليست مطربة بالصدفة فهي خريجة المعهد العالي للموسيقى العربية ونادرًا ما نجد مطرب خريج معهد عالي، فهي ألمت بالغناء وشبعت من الموسيقى الغربية والعربية، فهي عازفة بيانو والعود ورائعة للغاية.



وأوضح محمد علي سليمان، أن الله عزوجل ألهمه أن يرتب حياة أنغام العلمية والعملية منذ صغرها، وما يميز صوتها عن باقي المطربات، فبمجرد سماع صوتها تعرفها كونها شخصية غنائية مستقلة.

وأختتم محمد علي سليمان، حديثه قائلًا:"اللي يسمع صوت أنغام يقول دي أنغام مش مطربة تانية.. وألبومها الغنائي الأخير كان فيه نضج كبير وده خلاصة تجربة حياتية مستقلة وحصل إهتمام شديد بهذه الإمكانية التي تتمتع بها أنغام من صغرها".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.