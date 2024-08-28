نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد أنغام: 'مفيش خلافي بيني وبينها وعطوفة على أسرتها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الموسيقار محمد علي سليمان، أن ابنته المطربة أنغام فخر له ولأسرتها، فهي تعمل على نفسها وتطور من شخصيتها ونشيطة ومثابرة، موضحًا أنها تفكر في عملها ولا يشغلها سوى أبناؤها وعملها.



وتابع محمد علي سليمان، خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا فخور بكل أولادي وخاصة أنغام فهي مجتهدة ومفيش حاجه تقدر تشغلها غير فنها وأولادها وهي نجمة مشهورة وأنا فخور بيها وكل الناس بتحبها".

وأشار محمد، إلى أن ما يميز أنغام عن باقي أبناؤه كونها عطوفه للغاية وخاصة ًمع والدتها، فهي حالة خاصة ومفكرة وتستعمل قلبها وعقلها بشكل منتظم لذلك فهي متزنة وملتزمة، وبدعي لها في كل وقت أن يزيدها الله من النجاح.



وأوضح محمد علي سليمان، أن ما نشر على لسان الصحافة بشأن خلافهما فهو غير حقيقي، معقبًا:"مفيش الكلام ده بيني وبين "النغنوغة"، فهي حبيبة بابا وحبيبة قلب بابا وأعتقد أن بابا بيحبها جدًا".



فيما مازحت الإعلامية نهال طايل، الموسيقار محمد علي سليمان بقول:"إحنا كده عرفنا إسم الدلع للنجمة الكبيرة، عرفنا البرايفت نيم بتاعها "الغنوغة"، ليرد عليها بقول:"كل العيلة بتقولها النغنوغة".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

