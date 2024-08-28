"جاهزين نلعب البخت مع ويجز".. مهرجان العلمين يروج لحفل الختام

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل مهرجان العلمين استعداده لاستقبال حفل مطرب الراب ويجز، حيث من المقرر انطلاقه في آخر أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، ليختتم معها حفلات المهرجان العلمين في هذه الدورة، والذى كان قد اختتمها أيضًا فى دورة المهرجان الأولى العام الماضي.

ورّوجت الصفحة الرسمية للمهرجان لحفل ويجز، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ومعلقة “وجوزة الجديد.. وجوزة الحكيم.. جاهزين نلعب البخت مع النجم الشاب ويجز على مسرح U Arena في مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة 30 أغسطس.. يلا مستني إيه، احجز تذكرتك دلوقتي وتعالى نغني مع ويجز في العلمين”.



وشهد موقع «تذكرتي» المتخصص في بيع تذاكر حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة إقبالًا جماهيريًا، فيما جاءت التذاكر في 4 فئات: الأولى فئة الـ«regular» بـ500 جنيه، والثانية فئة الـ«fan pit» بـ800 جنيه، والثالثة الـ«high tables» لـ6 أشخاص بمبلغ 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة الـ«lounges» لـ8 أشخاص بمبلغ 80 ألف جنيه.



نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



يأتي مهرجان العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مبادرات وطنية، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وتتضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حفلات لكثير من نجوم الوطن العربي، منهم: تامر حسني، محمد منير، عمرو دياب، محمد فؤاد، كاظم الساهر، عشام عباس، ماجدة الرومي، وغيرهم، فضلا عن عروض مسرحية مميزة، من بينها مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز، وغيرها، بجانب فعاليات ترفيهيه ورياضية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.