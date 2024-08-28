نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان يوسف تنتهي من تصوير مسلسل "تيتا زوزو" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الفنانة إيمان يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "تيتا زوزو "والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على الشاشات.

وقالت إيمان في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "إنه ا تجسد شخصية ريناد الصديقة المقربة لإسعاد يونس خلال احداث مسلسل "تيتا زوزو "مشيرة إلى إنه ا انتهت من تصوير مشاهده في العمل.



مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة ومن المقرر على شاشة dmc الشهر المقبل بطولة إسعاد يونس، حمزة العيلى، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، نور محمود، ومحمود البزاوي، إيمان يوسف المسلسل تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ومن المتوقع عرضه قريبًا إنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال إيمان يوسف



يذكر أن آخر أعمال إيمان يوسف، هو مسلسل وبينا ميعاد، بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، محمد مهران، بسمة، وفاء صادق،أميرة أديب، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح.



وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



دار العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة" حسن" صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد “علي وطاهر ومراد ومصطفى” نشأوا على الديمقراطية، وعائلة "نادية "شيرين رضا التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات “أروى وهند وليلى ونيللي” نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.