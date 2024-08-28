انت الأن تتابع خبر عاكف نجم يصدر بيانًا حول مشاركته في فيلم حياة الماعز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الفنان الأردني عاكف النجم بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول مشاركته في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، وفيما يلي نص البيان :



بسم الله الرحمن الرحيم..أما بعد..

أود في هذا البيان المقتضب ان أوضح للجمهور الكريم عامة ولأهلنا في السعودية خاصة..أن مشاركتي في الفيلم الهندي حياة الماعز والذي أثار لغطا واختلافا في الآراء والفهم..كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بافضل ما يكون...حيث أنني لم أقرأ الفيلم كاملا بل دوري فقط..وشرح لي عن الفيلم وبطله بأنه يتوه في الصحراء لأيام عدة يصل حد الموت ثم ينقذه رجل سعودي شهم هو انا..وهذا ما دفعني للموافقة على أداء الدور لكونه يعكس شهامة السعوديين وإنسانيتهم...لأفاجئ حينما رأيت الفيلم كغيري بأنه يقدم بالإضافة لشخصيتي المثاليه بعض النماذج السعودية السلبية..وبصدق وتحت أي ظرف لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله...أعتذر للشعب السعودي الشقيق الذي طالما ربطتنا معه أواصر الأخوة والقرابة والنسب قيادة وشعبا..وستبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلبي ولقلوب كل الأردنيين...ودمتم...الفنان "عاكف نجم" .