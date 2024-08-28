انت الأن تتابع خبر فيلم حياة الماعز مازال يتصدر الترند السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زال الفيلم الهندي "حياة الماعز" الذي تعرضه منصة نتفلكس، يتصدر الترند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية .



وطال الفنان العماني محمد طالب البلوشي الكثير من الانتقادات بسبب مشاركته في الفيلم بدور الكفيل، وأعلن مؤخراً في مقابلة لإذاعة "هلا إف إم" العمانية بأنه ليس نادماً على مشاركته ، كما اتهم ما وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني" باستغلال الفيلم لتحقيق أهداف شخصية .



ويجسد البلوشي في الفيلم، شخصية تاجر جشع وقاس يستغل جهل عامل هندي بالقوانين واللغة ليدفعه للعمل في حظيرة أغنام في الصحراء.



وأثارت قصة الفيلم الهندي "حياة الماعز" جدلا واسعًا، خاصة بين السعوديين. المدافعون عن الفيلم يرون أنه يكشف عن تجاوزات نظام الكفيل، بينما يرى منتقدوه أنه وقع في فخ التنميط ويهدف إلى تشويه صورة العرب بشكل عام والسعودية بشكل خاص .