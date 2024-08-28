انت الأن تتابع خبر باميلا الكيك ترقص مع إعلامي شهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثل ومقدم البرامج وسام حنا برفقة الممثلة باميلا الكيك من إحدى السهرات وهي ترقص بإثارة على أنغام أغنية "وسع وسع" الشهيرة.



وفي الفيديو تظهر الفنانة ميرفا القاضي برفقتهما. يُذكر ان صداقة قوية تجمع وسام بزميلته باميلا الكيك.



وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بالفيديو، وعلّق أحدهم قائلا: "نيالك يا وسام".



يُذكر ان باميلا ستكون بطلة المسلسل التركي المعرب "ايزيل" إلى جانب النجم السوري باسل خياط ونخبة من أبرز الممثلين .