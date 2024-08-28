انت الأن تتابع خبر بـ8000 يورو .. سعر حذاء مذيعة قناة الجديد يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت علامية شهير الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعر حذاءها المبالغ فيه، حيث انتقد رواد المواقع تهافت المشاهير على اقتناء الملابس والاحذية الباذخة .

وفي التفاصيل، تعرضت مذيعة نشرة الطقس والنشرة الفنية عبر قناة "الجديد" نورهان إبراهيم لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حمودي علي فيديو برفقتها في أحد شوارع بيروت.



وحمودي علي المعروف بسؤاله عن أسعار إطلالة من يلتقيهم على الطريق، التقى بنورهان وعند سؤالها بالتفصيل عن سعر إطلالتها، لفت المتابعون سعر الحذاء وهو من ماركة عالمية بـ 8000 يورو.



وعندما سألها ماذا تعمل أجابته: "ما بتعرفني؟"، مشيرة إلى انها تقدم نشرة الطقس والنشرة الفنية عبر قناة "الجديد" .