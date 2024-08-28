نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماستر كلاس وعروض أفلام في اليوم الثاني لملتقي رؤية لسينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تتواصل اليوم الأربعاء فعاليات وعروض الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب.

تفاصيل الماستر كلاس

تقام الفعاليات في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بماستر كلاس مبادئ التصوير السينمائي لمدير التصوير د. محمد شفيق.

فيلم “فلسفة علي واحدة ونص”

ويعقب الماستر كلاس عرض كلًا من فيلم "فلسفة علي واحدة ونص" اخراج نورين الخولي وفيلم "اسف علي التاخير" للمخرج طاهر زغلول وفيلم " رسالة من مجهول" للمخرج لؤي جلال وفيلم "اثنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

كما يعرض أفلام "كل أسبوعين" للمخرجة آية الحسيني و"شقة المبتديان" للمخرج محيي الدين يحيي وفيلم " مجرد رقم" للمخرج هاني يسي، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة ٧ مساءً.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلًا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي المشرف علي فعاليات الملتقى، وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

عروض أفلام الملتقي

الملتقى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر، وتقام عروض أفلام الملتقي بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتديره صفاء مراد.