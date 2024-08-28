الارشيف / فن ومشاهير

ماستر كلاس وعروض أفلام في اليوم الثاني لملتقي رؤية لسينما الشباب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماستر كلاس وعروض أفلام في اليوم الثاني لملتقي رؤية لسينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تتواصل اليوم الأربعاء فعاليات وعروض الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب. 

 

تفاصيل الماستر كلاس 

 

تقام الفعاليات في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بماستر كلاس مبادئ التصوير السينمائي لمدير التصوير د. محمد شفيق.

c28b0f2038.jpg
3be481898f.jpg
605dc3f440.jpg
cbab55b4bb.jpg
fef075840a.jpg
dbc79c3e40.jpg
669f9f65ae.jpg

فيلم “فلسفة علي واحدة ونص”

 

ويعقب الماستر كلاس عرض كلًا من فيلم "فلسفة علي واحدة ونص" اخراج نورين الخولي وفيلم "اسف علي التاخير" للمخرج طاهر زغلول وفيلم " رسالة من مجهول" للمخرج لؤي جلال وفيلم "اثنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

 

كما يعرض أفلام "كل أسبوعين" للمخرجة آية الحسيني و"شقة المبتديان" للمخرج محيي الدين يحيي وفيلم " مجرد رقم" للمخرج هاني يسي، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة ٧ مساءً. 

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلًا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي المشرف علي فعاليات الملتقى، وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

عروض أفلام الملتقي 

 

الملتقى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر، وتقام عروض أفلام الملتقي بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتديره صفاء مراد.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا