محمد رحيم يحتفل بتحقيق أغنية "60 دقيقة حياة" 200 مليون مشاهدة على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الملحن محمد رحيم بتحقيق أغنية "60 دقيقة حياة" التي لحنها للفنانة أصالة نصري، 200 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد مرور تسع سنوات على طرحها، هذا الإنجاز يسلط الضوء على نجاح الأغنية الدائم وانتشارها الواسع بين الجمهور.

تقدير خاص وتعليق مؤثر

نشر محمد رحيم صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X، معلقًا: "على قدر ما اشتغلنا أعمال قليلة أنا وأصالة، لكن بجد استمتعت بالشغل معها وهي فعلًا إنسانة وفنانة استثنائية، أحبها من قلبي وإن شاء الله يتكرر التعاون بيننا. مبروك 200 مليون مشاهدة لـ 60 دقيقة حياة، وكلمات الأغنية لباسم عادل، ومهندس الصوت هاني محروس".

تفاصيل الأغنية والتعاون الفني

أغنية "60 دقيقة حياة" من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع محمد رحيم، مع تسجيل ومكساج هاني محروس.

أحدث أعمال محمد رحيم

في سياق آخر، تصدرت أغنية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة الماكس" للنجمة روبي مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها مؤخرًا. الأغنية، التي كتبها ولحنها محمد رحيم، وتوزيعها لعمرو الخضري وتوزيع رقمي "فيران ويف"، تأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي هذا الصيف.