قبل برغم القانون.. 4 أعمال بالحجاب لـ إيمان العاصي

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير أحدث أعمالها وأولى بطولاتها المطلقة في الدراما مسلسل "برغم القانون" والتي تظهر فيه مرتدية الحجاب، ولم يكن هذا المسلسل الأول التي ظهرت فيه إيمان العاصي بالحجاب، حيث قدمت عدة أعمال ظهرت فيها بالحجاب لعل آخرها مسلسل "جعفر العمدة".

دلال" في "جعفر العمدة"

شهد مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، تألق إيمان العاصي في دور "دلال"، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار بأدائها المميز، وقدمته وهي ترتدي الحجاب، ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي الكساب، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد داش، جوري بكري، منذر رياحنة، طارق النهري، فريدة سيف النصر، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

منة في "الحساب يجمع"

لم يقتصر ظهور إيمان العاصي بالحجاب على مسلسل "جعفر العمدة"، بل سبقته أعمال أخرى مثل: مسلسل "الحساب يجمع"، حيث قدمت شخصية "منة"، عام 2017، والعمل بطولة النجمة يسرا، كريم فهمي، مراد مكرم، محمود عبد المغني، عايدة رياض، حازم إيهاب، منى عبد الغني، والمسلسل تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإخراج هاني خليفة.

ليلى في "أبو عمر المصري"

وظهرت إيمان العاصي في 2018 كضيفة شرف بدور "ليلى" في مسلسل "أبو عمر المصري" والمسلسل بطولة الفنان أحمد عز، أروى جودة، محمد سلام، منذر رياحنة، أمل بوشوشة، والعمل من تأليف مريم نعوم ومحمد المصري، وإخراج أحمد خالد موسى.

حفصة زهدي في "حق مشروع"

وكانت أولى تجارب إيمان العاصي بالحجاب في الدراما المصرية من خلال شخصية "حفصة زهدي" والذي عرض عام 2007، والمسلسل بطولة كلا من عبلة كامل، سمير صبري، رجاء الجداوي، أحمد السعدني، وهو من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج رباب حسين.