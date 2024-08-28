نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "جوازة توكسيك" يتصدر قائمة الإيرادات في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "جوازة توكسيك" نجاحًا كبيرًا في دور العرض بالمملكة العربية السعودية، حيث احتل المركز الخامس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات، وذلك بعد تحقيقه إيرادات بلغت 754 ألف ريال سعودي في أسبوع عرضه الثامن، ما يعادل تقريبًا 10 ملايين جنيه مصري.

قصة الفيلم وتفاصيلها

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول علاقة حب بين فريدة وكريم، التي تبدأ بسوء تفاهم في دبي، ثم تتابع رحلة مليئة بالصراعات بعد عودتهما إلى مصر. تواجه العلاقة تحديات كبيرة بسبب تدخل الأهل والاختلافات الاجتماعية بين الطرفين، مما يؤدي إلى مواقف كوميدية ممتعة، تدور الأسئلة حول ما إذا كانت هذه العلاقة ستنتهي بالزواج الذي يحلم به الثنائي.

طاقم العمل والإنتاج

"جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج شركة نيو سنشري بمشاركة شركات سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير. الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.

تعاون مميز في السينما

يعد فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الرابع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في السينما، بعد نجاحهما معًا في أفلام "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادي" عام 2023. يشير هذا التعاون المتكرر إلى كيمياء مميزة بين النجمين، مما يضيف بُعدًا آخر لنجاح الفيلم.